Gamberorosso.it - Dopo Moncaro anche la cooperativa vitivinicola Colonnara chiede il commissariamento

Mentre il commissario ministeriale è al lavoro sulla liquidazione coatta amministrativa della, si concretizzano gli effetti negativisulle società partecipate. Laagricola(che dal 2013 fa parte del consorzio cooperative Marchedoc) ha chiesto tramite il suo presidente Stefano Coppola ilda parte del Ministero delle imprese (Mimit).rappresenta un polo d'eccellenza spumantistico, con sede a Cupramontana (Ancona), che da qualche anno forniva vini frizzanti alla.Terza coop commissariatae Moderna,è la terzamarchigiana, come ricorda il quotidiano locale Corriere Adriatico, a essere commissariata dal ministero negli ultimi cinque mesi., nata nel 1959, si specializzò con successo negli Anni Settanta nella spumantistica, diventando un punto di riferimento non solo per le Marche maper Romagna e Abruzzo.