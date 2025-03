Quotidiano.net - "Dopo il 7 ottobre diamo voce a chi non ne ha più"

"Darea coloro che sono state messe a tacere per sempre". È questa ‘missione’ a dare il coraggio a Yuval Tapuchi e Hadar Sharvit, due 28enni israeliane sopravvissute il 72023 al massacro del Nova Music Festival di Re’im, di raccontare la loro storia. Una testimonianza dell’orrore, della violenza bruta perpetrata dai terroristi di Hamas, che ieri nel corso dell’incontro Sopravvivere all’inimmaginabile, organizzato dall’ambasciata israeliana e dall’Ucei a Roma, ha voluto accendere un faro sugli stupri, le torture, gli abusi sulle donne: una faccia della guerra nascosta e spesso impunita. "Alle 6.29 del mattino la musica si è fermata, abbiamo visto i missili arrivare verso di noi e abbiamo iniziato a scappare. Poi sono arrivati gli spari. Ero con 15 amici, non mi sono voltata indietro, ho continuato a correre", racconta Tapuchi che oggi sta cercando di superare il trauma che si porta dentro, ha lasciato il suo lavoro una clinica per la cura del diabete e si dedica all’arte.