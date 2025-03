Lanazione.it - Donne di casa Medici: quando il lusso si fa storia

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 5 marzo 2025 - Si è svolta ieri pomeriggio, nella Sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate, la conferenza “di: Vestire ile la moda”, organizzata dall’Associazione Amici del Foulard di Maria Paola Alberti in occasione della Festa della Donna. Protagonista la docente didel Costume Cristina Giorgetti, che ha condotto il pubblico attraverso un vero e proprio itinerario nella vita e negli abiti delle grandi protagoniste femminili della dinastia medicea, con particolare attenzione a figure come Bianca Cappello e Vittoria della Rovere. “Questa conferenza dedicata allein occasione della festa dell’8 marzo vuole ricordare alcune figure femminili de’dafu riconosciuto alla famiglia il titolo granducale,giunte a regnare per matrimonio o nate propriamente nella famiglia stessa.