Donna piacente senza background Bassetti la attacca la vip lo umilia così

Il caos tra colleghi. Dopo il periodo di unità durante il Covid, i più noti virologi italiani si trovano ora coinvolti in una polemica pubblica. Matteo, durante la promozione del suo libro, ha rivolto critiche a diversi colleghi, tra cui Palù e Pregliasco. Ma l’attacco più duro è stato rivolto alla collega Antonella Viola, biologa e divulgatrice scientifica, che ha definito “unapiacevole mauna preparazione adeguata sulle malattie infettive”.La risposta di Antonella Viola non si è fatta attendere. La scienziata ha scelto di rispondere citando Virginia Woolf. Sul suo profilo social ha pubblicato un passaggio da Una stanza per sé.“Probabilmente quando il professore parlava dell’inferiorità delle donne, non pensava alla loro inferiorità, ma alla loro superiorità”, scrive Woolf.