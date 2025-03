Lanazione.it - Donna chiama donna: "Vessazioni e molestie al lavoro come a casa"

dopo il rientro dalla maternità,, profili di mobbing. Le altre sono perlopiù vittime di violenza o in fase di separazione dal marito. Queste situazioni, e molte altre, vengono quotidianamente prese in carico da ’’, lo sportello ideato dal Coordinamento Donne della Camera delMetropolitana di Firenze con l’obiettivo di fronteggiare le problematiche di carattere privato e lavorativo delle donne, avvalendosi della collaborazione di esperti. "Lo sportello nasce a metà degli anni Ottanta, la società è cambiata, ci sono state tante evoluzioni ma le donne ancora oggi vengono discriminate sul posto die, più in generale, nella società" registra Maria Cristina Arba del Coordinamento Donne della Cgil. "Nel 2023 abbiamo avuto 80 richieste d’aiuto di cui due da uomini mentre l’anno scorso si sono rivolti allo sportello 66 donne e un uomo" spiega la responsabile dello sportello, Sandra Salvadori, specificando che anche "gli uomini hanno problemi sul posto diil commesso che è venuto da noi perché preso di mira dalla responsabile: aveva bisogno di un aiuto psicologico".