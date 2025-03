Panorama.it - Donald Trump, il primo discorso al Congresso è uno schiaffo al mondo

Si è tenuto poche ore fa ildialle camere riunite del, da quando è tornato alla Casa Bianca. Il presidente americano ha parlato per poco più di un’ora e mezza, rivendicando la propria linea politica nei più disparati ambiti: dal contrasto all’immigrazione clandestina alle questioni internazionali, passando per la linea dura contro l’ideologia progressista. Un sunto, se vogliamo, della sua idea di America First. “Il sogno americano è inarrestabile e il nostro Paese è sull'orlo di una rimonta come ilnon ha mai visto, e forse non vedrà mai più. Non c'è mai stato niente del genere. Le elezioni presidenziali del 5 novembre sono state un mandato come non si vedeva da molti decenni”, ha dichiarato il presidente, rivendicando il crollo degli arrivi di immigrati irregolari alla frontiera meridionale e bollando Joe Biden come “il peggior presidente della storia americana”.