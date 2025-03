Oasport.it - Dominik Paris in scia a Hrobat nella prima prova della discesa di Kvitfjell, spavento per Mattia Casse

Leggi su Oasport.it

Mihaha concluso al comando ladi(Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla splendida pista denominata “Olympiasbakken” sulla quale vedremo nel corso del weekend ben 3 prove veloci (due discese e un superG) abbiamo assistito ad unadisputata in condizioni meteo impeccabili.La giornata, però, è stata condizionata dalla caduta diche è finito nelle reti del tracciato scandinavo poco dopo il primo intermedio. Attendiamo notizie ufficiali dalla Federazione per capire quali siano le condizioni dell’azzurro dopo l’incidente.Il miglior crono del primo allenamento è stato fissato dallo sloveno Mihain 1:46.88 con appena 5 centesimi di vantaggio sul nostro, sempre performante sulla pista scandinava, quindi è terzo lo svizzero Franjo von Allmen a 33 centesimi.