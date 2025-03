Bergamonews.it - Docufilm su Pino Daniele, cinema e musica: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ilsual Qoelet di Redona,e psicologia al Conca Verde a, il tributo ai Pink Floyd al cine-teatro Gavazzeni di Seriate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 5 marzo.Ecco gli appuntamenti.alle 20.30 alConca Verde, a, si terrà un nuovo appuntamento con la rassegna “e psicologia”. Verrà proposta la visione del film “Hit Man – Killer per caso”, di Richard Linklater.Una commedia geniale e splendidamente scritta in cui un finto killer decide di infrangere le regole quando decide di aiutare una donna.alle 20.45 al Teatro Qoelet di Redona, a, si terrà la proiezione del– Nero a metà”, per la regia di Marco Spagnoli.Questo lavoro racconta la prima fase della carriera del cantautore, attraverso gli occhi di Stefano Senardi, storico amico e produttore.