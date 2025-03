Scuolalink.it - Docenti per le scuole italiane all’estero: pubblicato il bando per il 2025/26

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha reso noto un nuovoper la selezione di, da inviare presso le. La selezione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo, è destinata a coprire i posti vacanti per l’anno scolastico/2026 e ad aggiornare le graduatorie per .per leilper il/26 Scuolalink.