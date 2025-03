Ilfattoquotidiano.it - “Dobbiamo far cadere questa giunta”: nelle chat dell’inchiesta di Milano il messaggio di Bardelli, diventato assessore sei mesi dopo

far“. A scriverlo era Guido, presidente della Compagnia delle Opere di, poiin quella stessacomunale, guidata dal sindaco Beppe Sala, che si proponeva di far. È quanto emerge da alcuneriportate nell’ordinanza di custodia cautelare a carico di Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia del Comune di. A dicembre 2023, si legge,e Oggioni “commentano molto negativamente gli interventi dell’Giancarlo Tancredi e della direttrice della Rigenerazione urbana, Simona Collarini, in merito alla variante in discussione del Pgt (Piano di governo del territorio, ndr) di, fatti durante una riunione presieduta da Regina De Albertis, alla guida di Assimpredil”.I due fanno “chiari riferimenti spregiativi” alle indagini della Procura sugli abusi edilizi: “Questi sono pazzi”, dice, mentre Oggioni replica in modo ironico definendo il piano del Comune “il Pgt della Petruzzella”, intesa come la pm Marina Petruzzella, una dei magistrati titolari delle inchieste.