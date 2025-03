Laverita.info - Dizionario Testardo | Bellezza: salverà il mondo, ma chi salverà lei?

Laè natura o cultura, dato o costrutto? Pura soggettività o risposta a un'esigenza costitutiva di ogni uomo? E perché le coordinate stesse delcontemporaneo sembrano puntare verso la negazione estetica? Viaggio nella categoria del bello attraverso musica, poesia, buon senso e filosofia, alla scoperta di una strana piega presa dalla storia a partire dall'Illuminismo. Quando l'arte passa dalla ricerca dellaa "rompere i coglioni", facendosi dominare dalla necessità di "educare il popolo". Cioè, quasi sempre, concependosi a servizio del potere. Ma laha forse inesplorate che possono sempre riservare sorprese.Ospite della puntata: Boni Castellane, saggista ed editorialista della VeritàColonna sonora: Henry Purcell, When I Am Laid In Earth, lamento in Didone ed Enea, atto III, eseguito da Andreas Scholl e Accademia Bizantina Bibliografia, testi e riferimenti citatiBoni Castellane, In terra ostile e I due mondi, usciti anche in allegato a La Verità e Panorama Friedrich Schiller, Lettere sull'educazione estetica dell'uomo, Armando editore 2002 Martin Heidegger, L'origine dell'opera d'arte, Marinotti 2000