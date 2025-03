Movieplayer.it - Dito Montiel spiega in che modo Robert Downey Jr gli ha cambiato la vita

Leggi su Movieplayer.it

Il registaha ricordato gli inizi della sua carriera, svelando perché deve ringraziareJr e come la star gli hala. Il registaha rivelato in una recente intervista comeJr abbia avuto un ruolo essenziale nella sua carriera nel mondo del cinema. Il filmmaker sta attualmente promuovendo il film Riff Raff, che può contare su un cast stellare che comprende anche Jennifer Coolidge e Bill Murray, ed è stato intervistato da ComingSoon, ricordando uno dei momenti più importanti della sua esperienza nel settore. L'inizio della carriera del registaha infatti ricordato come ha portato sul grande schermo il suo libro Guida per riconoscere i tuoi santi. Il regista, dopo aver ricordato le origini della .