Liberoquotidiano.it - "Distraggono e infastidiscono". Bruno Pizzul, a chi aveva destinato queste parole pesanti

, icona del giornalismo e voce storica del calcio italiano, è morto oggi, mercoledì 5 marzo. Il telecronista86 anni e si è spento all'ospedale di Gorizia., con il racconto di ben 5 campionati del mondo, ha contribuito a plasmare un'intera generazione di tifosi italiani, che pendevano dalle sue labbra per comprendere le dinamiche di gioco delle partite. Ma, in una recente intervista rilasciata a Repubblica, l'ex principe dei telecronisticonfessato di non amare troppo lo stile dei suoi successori. "Premetto che molti tra i miei giovani colleghi sono preparatissimi, però siamo sommersi da un diluvio dichee a volte, come se la partita non fosse al centro di tutto -spiegato -. Ho sempre pensato che la forma, quando ci si rivolge al vasto pubblico, sia anche sostanza.