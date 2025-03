Tarantinitime.it - Dissalatore al fiume Tara: la Regione Puglia scavalca il Ministero della Cultura e la Soprintendenza

Leggi su Tarantinitime.it

ntini Time QuotidianoLa recente autorizzazione paesaggistica in deroga rilasciata dallaper la realizzazione dell’impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti delsolleva interrogativi sulla sostenibilità ambientale e sulla tutela del paesaggio. L’opera, approvata ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e in deroga alle disposizioni del PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), ha ricevuto pareri negativi dale dalla, che la ritengono incompatibile con il contesto ambientale e paesaggisticozona.Tuttavia, laha deciso di ignorarli, autorizzando comunque il progetto con una serie di prescrizioni tecniche che, però, non risolvono le principali criticità sollevate.L’autorizzazione impone un monitoraggio degli effetti delsulle condizioni ambientali del, con particolare riferimento alla qualità delle acque e alla biodiversità.