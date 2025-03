Liberoquotidiano.it - "Disonesti": Vance spiana "Repubblica", volano parole pesantissime

Leggi su Liberoquotidiano.it

Devono essere saltati gli ultimi freni inibitori nella stampa ostile a Donald Trump. Altrimenti non spiega cosa spinga- se non il pregiudizio politico, appunto - il corrispondente britannico di un quotidiano italiano - La- a interpretare ledel vicepresidente degli Stati Uniti per piegarle alla polemica politica sul dossier del momento: la proposta di “pace” europea, sotto forma di garanzie militari all'Ucraina, una volta cessato il fuoco tra Mosca e Kiev. Obiettivo: far apparire l'amministrazione Trump ostile a Francia e Gran Bretagna con tanto di “offesa alla memoria” al contributo di sangue dei due Paesi nel corso della storia. Antefatto: l'intervista esclusiva che il numero due della Casa Bianca, J. D., rilascia a Sean Hannity, uno dei volti simbolo di Fox News, all'indomani del vertice di Londra dei Paesi europei.