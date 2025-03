Calciomercato.it - “Disastro annunciato”: scoppia il caso prima di Feyernoord-Inter

Questo pomeriggio i nerazzurri affrontano gli olandesi nell’andata dagli ottavi di Champions, ma c’è unche fa discutereL’in piena emergenza vola in Olanda per sfidare il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions.“”:ildi(LaPresse)- Calciomercato.itUna partita che Inzaghi avrebbe voluto affrontare in un altro contesto, considerata la grande emergenza che sta condizionando la squadra. Questo pomeriggio, infatti, il tecnico nerazzurro sarà costretto a schierare fuori ruolo un calciatore per aprire la falla che si è aperta a sinistra per gli infortuni di Carlos Augusto, Darmian e Dimarco. In conferenza l’allenatore ha anticipato che giocherà uno tra Bastoni e Acerbi fuori ruolo, ma sono anche altre le scelte che è chiamato a fare Inzaghi.