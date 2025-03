Liberoquotidiano.it - Disagi al minimo con la mappa dei cantieri Fs

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un'infrastruttura moderna, sicura ed efficiente richiede continui interventi di manutenzione e sviluppo. Per questo, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha avviato una campagna di comunicazione trasparente e capillare dedicata aiprogrammati per il 2025, con l'obiettivo di informare con chiarezza i passeggeri che nei prossimi mesi sceglieranno il treno per i loro spostamenti. Un'iniziativa che non si limita a segnalare con largo anticipo la presenza dilungo la rete, ma che punta anche a rafforzare la consapevolezza sui benefici che questi interventi porteranno all'intero sistema ferroviario. Da Nord a Sud del Paese è infatti in corso un progetto ambizioso perla mobilità italiana, con interventi straordinari che si susseguiranno su tutta la rete ferroviaria. L'obiettivo del Gruppo FS, guidato dall'amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma, è portare l'infrastruttura al più alto livello di efficienza, sicurezza e sostenibilità, per garantire un servizio sempre più puntuale e performante.