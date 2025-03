Amica.it - Direttamente dal red carpet della prima di "Il Gattopardo", la video-intervista esclusiva ai protagonisti Deva Cassel, Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli

Leggi su Amica.it

Sontuosa, come la residenza dei Salina a Donnafugata. Opulenta, come il banchetto che chiude la serie. A Roma, al Teatro dell’Opera, c’è stata lamondiale di Il. Sei episodi in streaming su Netflix che danno nuova vita all’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.Sul redsiamo riusciti a fare qualche domanda ai, nei pannibella Angelica. Kim, in quelli delin persona, il principe di Salina. E, che interpreta Concetta. È lei la novità di questa trasposizione televisiva. Come abbiamo raccontato nella recensioneserie, è la figlia del principe, personaggio di contorno del romanzo, ad avere il centroscena.L’emozione die l’ironia del principe di KimE seci ha raccontato l’emozionetv, dei costumi sontuosi che indossato escena «immersiva, tra luci, cibo e musica» del gran ballo finale, Kimci ha parlato di un aspetto particolare del principe: la sua ironia.