DIRETTA Champions League Feyenoord-Inter 0-0 | Martinez para su Osman LIVE

Unica italiana qualificata agli ottavi di finale, la squadra nerazzurra affronta i giustizieri del MilanReduce dal pareggio nello scontro diretto per lo scudetto contro il Napoli, con cui ha mantenuto il primo posto in classifica, un’incerottata fa visita alnella partita d’andata degli ottavi di finale di. In piena emergenza soprattutto sulle fasce, Simone Inzaghi ha optato per una soluzione alternativa per far fronte alle assenze in contemporanea di Federico Dimarco, Carlos Augusto, Nicola Zalewski e Matteo Darmian.: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itUna vera e propria mannaia si è abbattuta sulla squadra nerazzurra, decimando il reparto degli esterni proprio nel momento clou della stagione. Nonostante l’emergenza totale, la squadra milanese proverà a tornare dall’Olanda con un risultato positivo, senza sottovalutare un avversario che nei playoff ha eliminato il Milan, scongiurando così il rischio di un ennesimo derby stagionale.