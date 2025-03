Amica.it - Dior e le nuove Lady Oscar: il video della sfilata A/I 2025-26

Il fashion month dedicato alle collezioni A/I-26 è giunto a Parigi. La primaimportante è quella di, con la regia di Bob Wilson. Uno show teatrale, corredato da una scenografia dal forte impatto.La, ispirata al romanzo Orlando di Virginia Woolf (1928), indaga il concetto di metamorfosi. Se la scenografia mette in scena le ere geologiche, tra asteroidi, lava e ghiaccio, la collezione studia l’evoluzionefemminilità efluidità per delineare una nuova(paragone azzeccatissimo di Angelo Flaccavento per Bof).La direttrice creativa Maria Grazia Chiuri cita i Tudor, passa dalle divise del Settecento, arriva al new look di Christian, e omaggia i direttori creativi che l’hanno preceduta, da Gianfranco Ferrè a John Galliano. Un dialogo continuo tra passato, presente e futuro.