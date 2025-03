Lanazione.it - Diffamazione, Amadei scagionata: "Fu legittima libertà di pensiero"

"Fudi espressione e di critica politica". Così il gip Alessandro Dal Torrione ha archiviato l’accusa diavanzata dal consigliere delegato al sociale Duilio Maggi nei confronti dell’ex presidente Auser Verde Soccorso Argento, Franca. Una questione che torna a scuotere l’associazione (recentemente ricostituitasi con nuova gestione). Il caso risale al maggio 2024, quando si sviluppò un serrato confronto pubblico tra la, il sindaco e Maggi, arrivato anche alla discussione del consiglio comunale, in merito alla erogazione di fondi all’associazione per la gestione dei progetti “Ti porto io” e “Banco alimentare”. Ma solo nel dicembre scorsoha scoperto di essere stata querelata da Maggi, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate alla stampa il 14 maggio 2023 e per i video diffusi a Natale 2023 in cui la stessa criticava la scarsa consistenza dei pacchi alimentari da consegnare alle famiglie.