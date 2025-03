Ilgiorno.it - Difende una ragazza, pestato dal branco

Leggi su Ilgiorno.it

Violento pestaggio, nella notte tra lunedì e martedì, davanti al locale “Gate“ di via Valtellina, zona nord di Milano. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un giovane è stato preso a calci e pugni da alcuni coetanei dopo essere intervenuto in difesa di unacinese presa di mira dalmentre sul marciapiede di fronte all’ingresso. All’uscita della discoteca, il giovane si è accorto che laveniva infastidita da un gruppo di sei giovani, di origine cinese, e si è avvicinato cercando di farli smettere. A quel punto però ilsi è rivolto al ragazzo dicendogli "Cosa vuoi? Fatti i ca**i ". Neppure il tempo di rispondere che contro il giovane è partito il violento pestaggio con calci e pugni che lo hanno tramortito. Il ragazzo è stato raggiunto da una gragnuola di colpi: mentre era a terra è stato colpito con un oggetto contundente alla testa e infine, mentre era accasciato al suolo, un calcio in pieno volto, che gli ha fatto perdere conoscenza, lasciando inerme sul marciapiede.