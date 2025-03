Unlimitednews.it - Dieci anni senza Pino Daniele, a Napoli concerto-tributo il 19 marzo

(ITALPRESS) –dalla scomparsa die settanta dalla sua nascita: una doppia ricorrenza che la città disi prepara a celebrare in grande stile con ‘Je Sto Vicino a Te Forever’, un grandea piazza del Gesù per riunire amici, colleghi e artisti dell’indimenticato cantautore partenopeo. L’idea è di Nello, musicista, produttore artistico e fratello diche dal 2015 è impegnato in un progetto per tenere viva la memoria del ‘Mascalzone latino’.L’appuntamento è proprio per il 19, il giorno del compleanno, e il parterre degli invitati confermati è già molto ampio: i 99 Posse, gli Audio 2, Serena Autieri, Francesco Baccini, Mario Biondi, Rossana Casale, Roberto Colella, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Carlo Faiello, Eugenio Finardi, Gigi Finizio, Letizia Gambi Womanity Quintet, Ivan Granatino, Enzo Gragnaniello, Morgan, Negrita, Lina Simons e Michele Zarrillo.