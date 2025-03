Lanazione.it - Dieci anni fa l’uragano. La Versiliana è rinata: "Già messe 5mila piante"

Gli ululati del vento che spazzava ogni cosa, le strade piene di tronchi e rami, un terzo del bosco delladistrutto come una folta chioma cancellata da un rasoio affilato.del 5 marzo 2015 è uno di quegli eventi che resteranno per sempre indelebili. Nel male ma anche nel bene, basti pensare che le raffiche (a 100 all’ora) solo per caso risparmiarono la Villa dellae l’area del "Caffè" e del Festival. Insieme all’assessora ad ambiente e protezione civile Tatiana Gliori facciamo un punto sulla situazione. Furono giorni terribili. "Pietrasanta è stata una delle zone più colpite. I nostri ambienti ne sono usciti profondamente segnati, alcuni resi irriconoscibili rispetto a com’eravamo abituati a vederli fino a poche ore prima. Ma questo shock ci ha insegnato due cose, legate strettamente l’una all’altra".