Dieci album straordinari usciti nel 1975

Un anno talmente ricco di grande musica da rendere complicata la scelta diche lo rappresentano: quella che vedete qua sotto non è una classifica, ma una lista di dischi capolavorocinquant'anni fa. A vederli tutti insieme appare chiaro perché quel decennio è stata definito molte volte l'età dell'oro della musica. 1) Led Zeppelin - Physical GraffittiUno degliche cattura al meglio l'essenza del gruppo. Dalle influenze dell'est che caratterizzano il capolavoro Kashmir, all'hard rock funk di Trampled Underfoot, alle suggestioni pop di Houses of the holy, fino a allo spettacolare approccio blues di In my time of dying. Decisamente sperimentale il secondo dei due, a cominciare dai quasi nove minuti psichedelici di In the light.2) Pink Floyd - Wish you were here Il concetto dell'assenza che attraversa questo conceptè indissolubilmente legato alla drammatica traiettoria umana di Syd Barrett, uno dei fondatori del gruppo, ridotto a una larva umana dalla depressione dovuta agli abusi di sostanze stupefacenti.