Didacta Italia, il futuro della scuola. Tra app che "fanno ripetizioni" e realtà aumentata

Firenze, 5 marzo 2025 – Dall’app che aiuta lo studente a capire meglio gli argomenti più ostici alle pareti che, sfruttando i Qr code, attivano contenuti multimediali per rendere la didattica più coinvolgente. Ladiventa sempre più tecnologica e al passo coi tempi stando almeno alle proposte dell’undicesima edizione di Fiera, l’evento più importante a livello nazionale dedicato allae alla formazione, in programma dal 12 al 14 marzo alla Fortezza da Basso. 2300 gli eventi in programma, pensati per i docenti, i dirigenti e, in generale, tutto il mondo. Il programma scientifico, realizzato da Indire, offre tantissime proposte e attività: dalla0-6 fino ai percorsi post-diploma. Ampio spazio, poi, anche al mondo dell’Università. In totale, alla Fortezza si susseguirono 487 eventi formativi, di cui 231 workshop e 256 seminari.