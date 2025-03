Notizie.com - Dichiarazione dei redditi 2025, si avvicina la prima scadenza: la procedura da rispettare

A marzo sono fissate due scadenze importanti per la nuova stagione dichiarativa: quali sono i giorni da segnare sul calendario e chi è interessato.A breve, si aprirà la stagione dichiarativae milioni di contribuenti dovranno procedere con ladeipresentando il modello 730 o il modelloPersone Fisiche. In vista dell’apertura, nelle scorse settimane, l’Agenzia delle Entrate ha già fornito i primi chiarimenti pubblicando anche il modello 770 ufficiale e labozza del 730.dei, sila: lada(Notizie.com)Intanto, sino la prime due date importanti per ladei. Entro il 17 marzo, difatti, dovrà essere trasmessa la Certificazione Unica relativa al 2024, termine che slitta al 31 marzo per i lavoratori autonomi.