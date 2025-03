Ilfoglio.it - Di spalle a questo mondo

Capita raramente di leggere ancora oggi una storia che non abbia la sola pretesa di raccontare ma che si misuri con qualcosa di più grosso, di scomodo, perché letteratura – lo diciamo sempre ma ce lo ricordiamo poco – è concentrazione e intimità, quelle che Wanda Marasco, autrice di lungo corso e penna fra le più litiche del panorama contemporaneo, richiede al lettore mentre dona narrazione e sangue, il suo. Diè un romanzo corposo, più di quattrocento pagine disegnate su Ferdinando Palasciano, sulla sua storia di follia, sul suo matrimonio con Olga Vavilova, su quella tenacia nel voler curare – da medico chirurgo quale è stato (nato a Capua nel 1815, morto a Napoli nel 1891) – non soltanto i soldati borbonici ma anche i nemici. Per lui c’era soltanto un’umanità da riparare, senza esclusioni.