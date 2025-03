Terzotemponapoli.com - Di Napoli: “Napoli sontuoso contro l’Inter, ma i nerazzurri sono la squadra da battere”

Arturo Di: “, lavoro pazzesco di Conte, ma ilada battere” Arturo Di, meglio conosciuto nel mondo del calcio con l’appellativo di “Re Artù”,è stato interpellato in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex attaccante ha detto la sua in maniera diretta e schietta su molti temi della Serie A: in questo estratto, le dichiarazioni di Disul percorso dele sulle chance scudetto dei partenopei.Ilha vissuto un febbraio non facilissimo, ma ha il vantaggio enorme da qui in avanti di non avere le coppe. Rimane ladi Conte quella da battere per lo Scudetto?“Ilha giocato una gara sontuosa. Nel secondo tempo soprattutto ha mostrato grande aggressività e gioco, ma fino a pochi minuti dalla fineera comunque in vantaggio.