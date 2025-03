Internews24.com - Di Napoli lancia l’Inter: «Ecco quanto vincerà contro il Feyenoord»

di RedazioneL’ex attaccante Arturo Disi è espresso versoInter: le parole dell’ex centravanti sulla gara di Champions LeagueDisi è espresso versoInter, le parole dell’ex attaccante nerazzurro verso la partita europea che vedrà impegnati i ragazzi di Simone Inzaghi. Nel corso di un’intervista a News.Superscommesse.it Diha parlato del percorso dei nerazzurri in campionato e della trasferta di Champions League in programma questa serail:LE PAROLE – «Credo che, come tutte le squadre, abbia avuto un calo fisiologico, dovuto alle tante partite disputate e ai molti infortuni patiti da giocatori fondamentali nello scacchiere di Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro sta facendo, come al solito, un grande lavoro. In Olanda,2-0 sul» le dichiarazioni dell’ex attaccante sulla sfida tra olandesi e nerazzurri in Champions League.