Devon Miller | con Giorni tristi ci mostra nuove sfumature musicali

Dal 07 marzo 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutti i digital store “”, il nuovo singolo diper Qanto Records.torna con brano che si distingue per profondità emotiva attraverso cui l’artista esplora la natura fugace delle relazioni e dell’esistenza stessa. Con una straordinaria sincerità,si mette a nudo, regalando agli ascoltatori un’esperienza sonora di rara autenticità.In “”, l’artista non si limita a raccontare la fine di una storia d’amore, ma amplia il discorso verso una riflessione universale sulla transitorietà della vita. La sua scelta di affrontare tematiche così intime segna un punto di svolta nella sua produzione musicale, confermando il suo coraggio artistico nel rivelare lati di sé finora inesplorati.