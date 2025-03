Oasport.it - Developres Resovia-Conegliano oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

mercoledì 5 marzo (ore 20.30) si gioca, andata dei quarti di finale della2024-di. Le Campionesse d’Europa, reduci dal successo contro Perugia valso la regular season immacolata di Serie A1 (26 vittorie in altrettanti incontri disputati), si rituffano nell’avventura continentale e riprendono la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Le Pantere partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare questa trasferta in Polonia.Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno già sconfitto ilnelle due partite disputate durante la fase a gironi: 3-1 a domicilio e 3-0 al PalaVerde di Treviso. La corazzata veneta cercherà di ripetersi in questa occasione, in modo da avvicinare la qualificazione alle semifinali che andrà poi blindata settimana prossima tra le mura amiche.