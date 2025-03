Ilrestodelcarlino.it - Detenzione femminile, la presentazione del libro con De Giorgio e Nirchio

Storie diin "Autrici! Otto fiabe per tutti. tranne una", edizioni La Meridiana, otto fiabe più un racconto per rielaborare storie di vita vera di chi ha perso temporaneamente la libertà. Il volume, frutto del lavoro di donne detenute nella casa circondariale di Trani, sarà presentato venerdì alle 11 nella sala Sbriccoli della biblioteca Casb di Unimc (piazza Oberdan 4) in vista della Giornata internazionale della donna. Partecipazione libera, prenotazione su www.unimc.it/evento. L’incontro è in collaborazione con Antigone e Macerata Racconta, moderato dalla prof Lina Caraceni; interverranno i curatori Anna Dee Damianoinsieme a due delle autrici del