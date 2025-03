Ilfattoquotidiano.it - “Demi Moore è distrutta, ha preso molto male la sconfitta agli Oscar. Sentiva che era finalmente la sua occasione”: le rivelazioni di una fonte vicina all’attrice

l’ha presa. Delle “fonti” misteriose ne sono pieni i fossi, ma da un paio di giorni gira sui siti statunitensi una dichiarazione rilasciata da una “” pubblicata su Page Six dove viene affermato che la mancata vittoria dell’come miglior attrice è stato per l’ex Soldato Jane un duro colpo. “Non riesce a non sentirsi. Sta prendendoquestaperchéche questa erala suaper portarsi a casa un Academy Award”, avrebbe spiegato la. E ti credo, risponderebbe chiunque.Ricordiamo infatti che la 62enneera per la prima volta nella sua carriera candidata all’come miglior attrice, grazie al suo ruolo superlativo in The substance, ma che la statuetta è stata vinta dalla 24enne Mikey Madison per Anora, non proprio Greta Garbo e nemmeno Jodie Foster.