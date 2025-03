Lanazione.it - "Demansionata e trasferita". La protesta in Autolinee Toscane

Traferita esenza preavviso e contro la sua volontà. È quanto accaduto ad una dipendente dida anni impiegata all’ufficio esercizio, successivamente all’Urp e infine al settore commerciale. La denuncia arriva da Luca Mannini, il segretario provinciale della Fit Cisl Massa Carrara Toscana nord. "Mentre fino ad oggi i passaggi da un settore all’altro non hanno implicato nessun trasferimento di sede, nessun cambio di orario lavorativo, nessuna riduzione dei giorni di riposo e nessun’altra penalizzazione varia – scrive Mannini –, questa volta la dipendente è venuta a trovarsi in una situazione del tutto diversa, con forti disagi personali. Nel corso degli anni la lavoratrice ha più volte manifestato, formalmente, la volontà di ritornare al settore di origine o in altri ruoli che permettessero un percorso di crescita lavorativa, ma le sue richieste sono cadute nel vuoto.