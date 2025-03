Thesocialpost.it - Delitto Paganelli, lungo interrogatorio per Manuela Bianchi: “Finalmente ha detto la verità”

Unoltre 13 ore, iniziato al mattino e proseguito fino a tarda sera.“hala”, afferma il suo consulente Davide Barzan, spiegando che la donna ha fornito agli inquirenti nuovi dettagli sulla mattina in cui è stato scoperto il corpo. La sua convocazione in Procura era attesa come un possibile punto di svolta nel caso dell’omicidio di Pierina, avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini, e così è stato. Nel corso della giornata,è stata ascoltata dal procuratore Daniele Paci e dal capo della squadra mobile Marco Masia, vedendo cambiare la propria posizione: da testimone a indagata.Ma quale nuovaavrebbe rivelato? Fino a questo momento, la donna aveva sempre dichiarato di essere stata la prima a trovare il corpo della 78enne, colpita con diverse coltellate nell’area garage del condominio di via del Ciclamino.