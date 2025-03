Lanazione.it - Dehors Firenze, scadenza delle concessioni prorogata al 15 novembre

Leggi su Lanazione.it

, 5 marzo 2025 – La giunta comunale diha prorogato al prossimo 15i termini per ladei(le verande dei locali in strada), sia ordinari che straordinari, in tutto il territorio di. Sempre con la stessa delibera la giunta, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, ha inoltre fissato il divieto di rilasciare, da adesso fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento, autorizzazioni per nuoviin area Unesco, mentre nel resto del territorio comunale anche eventuali nuoveavranno comela prossima metà di. Il nuovo regolamento sarà redatto "in stretta collaborazione con la sovrintendenza" e dovrà essere votato dal Consiglio comunale. "Rinviamo a metàlaper i, con l'obiettivo di avere un nuovo regolamento pronto per l'estate - dice l'assessore Jacopo Vicini - Con la sovrintendenza, con cui sigleremo un protocollo, in questi mesi abbiamo avviato un tavolo di lavoro che è nel pienoattività e che ha portato già a delineare linee guida condivise; la collaborazione, anche tra gli uffici, avviene nel pieno rispettodiverse competenze ed è massima, perché abbiamo tutti come unico obiettivo il bene di