Ilgiorno.it - Degrado nella scuola Rapelli. Infiltrazioni e incuria. Dal personale Sos in Comune

Allarme rosso per la porzione non utilizzata, ma strettamente confinante e all’interno del medesimo complesso dellamaterna: lo stabile infatti è diventato ormai un rudere che si sta disfacendo giorno per giorno minato dad’acqua e nessun tipo di manutenzione ordinaria. Ilscolastico, stanco di una situazione che si sta trascinando da anni e che potrebbe anche avere potenzialmente interazioni negative con i piccoli frequentanti, ha scritto recentemente in, lamentando una situazione die abbandono dello stabile il cui accesso è interdetto e non utilizzabile. Le criticità sono però sostanzialmente due: è sotto gli occhi di tutti che l’immobile sta letteralmente marcendo e soprattutto la struttura è proprio attigua alla restante parte del plesso dove giornalmente ci sono i bambini i quali comunque si muovono anche nel cortile interno proprio a ridosso del blocco fatiscente.