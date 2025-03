Panorama.it - Deepfake e vip. La truffa corre sui social

È successo ancora. Molte persone, ingannate da dei video, con cui sono stati riprodotti i volti e le voci di personaggi famosi, hanno subito negli Stati Uniti un raggiro per un ammontare di circa 35 milioni di dollari. Non è passato molto tempo da quando, in Italia, è uscita la notizia delladel finto Crosetto, che ecco comparire un nuovo caso in cui nomi illustri - vip del mondo dello spettacolo e del jet set internazionale - promuovevano investimenti sicuri sul web.La notizia è stata resa nota dal Guardian, secondo cui itori avrebbero caricato sul web molti video di finte celebrità, le quali invogliavano i poveri malcapitati ad effettuare operazioni come l’acquisto di criptovalute e altre azioni d’investimento che, a sentire le finte parole dei finti vip, sarebbero stati sicuri.