Décolleté stivali mocassini e sneakers Da Christian Dior a Saint Laurent le It Shoes della prossima stagione fredda sfilano oggi sulle passerelle di Parigi

Et voilà. Dopo New York, Londra e Milano, in un battito di ciglia l’industriamoda si ritrova nella capitale francese. Il mese dedicato a show e défilé si concluderà, come di consueto, all’ombraTorre Eiffel, con ben nove giorni ricchi di sfilate. Non solo debutti eccellenti, look da ricordare e front row stellari: le scarpeParis Fashion Week 2025 si preparano a catturare ogni sguardo. Milano Fashion Week 2025: 8 outfit street style X Lededicate alla, infatti, promettono di svelare in anteprima quali saranno le tendenze di cui innamorarsi subito.