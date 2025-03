Inter-news.it - De Vrij: «Serata speciale per me! Tenuto insieme nelle difficoltà»

Leggi su Inter-news.it

Deè un altro dei grandi protagonisti di Feyenoord-Inter, la vittoria per 0-2 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Su Inter TV gioisce per il successo nel primo round del turno.BELLA VITTORIA – L’ex Stefan deal termine di Feyenoord-Inter 0-2: «Molto importante, un ottimo risultato. Loro sono partiti molto forte, noi un po’ imprecisi: abbiamo avuto delle, ma abbiamo. Poi siamo migliorati durante la partita, abbiamo fatto un ottimo gol ed era importante non prenderne e fare il secondo. Ci sono stati dei pericoli, comunque è un’ottima squadra molto tecnica con tanti giocatori che sono bravi nell’uno contro uno. Non tantissime occasioni secondo me, però hanno giocato bene loro. Poi è uscita fuori la nostra qualità. È stata unamoltoper me, bellissimo anche come mi hanno accolto i tifosi.