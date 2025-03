Inter-news.it - De Vrij: «Inter, ottimo risultato ma a San Siro servirà una grande partita!»

Stefan deè stato uno dei grandi protagonisti di Feyenoord-. Al termine di una gara di Champions League dalvalore l’olandese rilascia le proprie dichiarazioni.IL RITORNO – Importanteper Stefan De, che torna allo Stadio de Kuip da ex del Feyenoord. Dopo la vittoria dell’, nella gara d’andata degli ottavi di Champions League, il difensore dichiara su Sky Sport: «Serviva una prestazione importante e alla fine abbiamo fatto un. Ovviamente per il ritorno non ci siamo ancora. Anche a Sandovremo fare una grandissima». Dopo lo 0-2 dell’andata Stefan Depensa già alla gara di ritorno che si disputerà la prossima settimana a Milano, nello Stadio “Giuseppe Meazza” di San-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (De: «ma a Sanuna!»)©-News.