Inter-news.it - De Vrij: «Grazie ai tifosi del Feyenoord! In Europa ottima fase difensiva»

Leggi su Inter-news.it

Deè stato intercettato al de Kuip, dove è da poco terminata-Inter, sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League vinta dai nerazzurri 0-2. Ecco quanto detto dal difensore olandese a Prime Video al termine del matchGRATITUDINE – Stefan deparla così dopo-Inter: «Sono emozionato, molto grato aidelper come mi hanno accolto. Li ringrazio tanto e saranno sempre nel mio cuore. Sapevamo che sarebbe stata tosta oggi perché è una buona squadra, sono molto intensi e tecnici. Per i primi 25 minuti noi imprecisi, loro bravi con qualche occasione. Abbiamo comunque tenuto, poi siamo entrati meglio in partita e nel secondo tempo molto meglio. Hanno avuto solo l’occasione della traversa, potevamo fare il terzo ma va bene. Importante non aver subito gol, in Champions abbiamo sempre fatto molto bene laed è molto importante.