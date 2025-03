Internews24.com - De Vrij a Sky: «Serviva una prestazione importante, ma ancora non ci siamo per la qualificazione»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl difensore dell’Inter, Stefan de, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta nel match d’andata in Champions contro il FeyenoordIntervenuto nel corso del postpartita di Feyenoord Inter, gara valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League terminata sul risultato di 0 a 2, il difensore dei nerazzurri Stefan deha commentato così il successo ottenuto dalla propria squadra. Una partita dal sapore speciale per lui, come ammesso dallo stesso ex Lazio sia alla vigilia che nelle altre dichiarazioni postpartita di oggi, in quanto è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Feyenoord. Il centrale olandese ha comandato bene il reparto, risultato provvidenziale in un paio di situazioni. Poi nel secondo tempo è uscito per un affaticamento muscolare.