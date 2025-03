Internews24.com - De Vrij a Prime Video: «Per me è speciale tornare qui! Vogliamo vincere e fare una grande partita»

Intervistato dai microfoni di Prime Video, a poche ore dal calcio d'inizio di Feyenoord Inter, Stefan De Vrij, difensore nerazzurro, ha parlato cosi della gara.

LE PAROLE - «È speciale per me tornare qui, ho fatto il settore giovanile di fianco allo stadio, ogni giorno dopo l'allenamento camminavo qui sognando di giocare al Feyenoord. Ci sono riuscito e ora torno da avversario, per me è una cosa speciale. Sono molto contento di questa gara, di questo sorteggio per noi. Abbiamo fatto molto bene sin qui in Champions, subendo solo un gol. Siamo venuti qui per vincere e fare un'ottima partita»