Internews24.com - De Vrij a Inter Tv: «Serata speciale, avevo la pelle d’oca»

di RedazioneDe, le dichiarazioni dell’olandese nel post match con il Feyenoord terminato 2-0 in favore dei nerazzurriStefan deha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni diTv dopo la vittoria dell’per 2-0 contro il Feyenoord, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il difensore olandese ha sottolineato l’emozione che ha provato nel tornare a giocare nella sua ex squadra e ha espresso la sua gratitudine verso i tifosi olandesi per l’accoglienza calorosa ricevutaSULLA PARTITA – «Stasera era molto importante, un ottimo risultato. Loro sono partiti molto forti, noi un po’ imprecisi, abbiamo avuto delle difficoltà ma abbiamo tenuto e siamo rimasti uniti. Siamo migliorati durante la partita. Abbiamo fatto un ottimo gol, poi il secondo e non ne abbiamo presi».