Terzotemponapoli.com - De Laurentiis accelera su Centro Sportivo e Settore Giovanile

Il tempo stringe. Aurelio Deha fretta di trovare una nuova casa al suo Napoli, scrive quest’oggi il quotidiano Il Mattino raccontando dell’obiettivo di creare unper la prima squadra nel quotidiano ma anche il. In questo momento il club è impegnato innanzitutto per trovare i terreni: l’idea di Deè di acquistare i terreni, motivo per il quale preferirebbe avere a che fare con un privato come interlocutore. I Comuni, invece, potrebbero dare delle concessioni – seppur lunghe, di circa 50 anni – ma non la cessione a titolo definitivo.Devaglia i terreniA Castel Volturno la famiglia Coppola, già proprietaria dell’attuale struttura di Castel Volturno, avrebbe a disposizione tutto lo spazio che il Napoli chiede. La trattativa è anche in uno stato molto avanzato e ad oggi sembra l’ipotesi più facilmente percorribile.