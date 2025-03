Liberoquotidiano.it - De Benedetti: "Ecco qual è stato il più grande errore della mia vita", poi l'insulto al Cav

Carlo De, imprenditore e cavaliere del lavoro, detto l'Ingegnere, èospite di Corrado Augias a “La Torre di Babele” per fare un quadro dell'Italia di oggi e di quella di un tempo, che abbracciò il capitalismo con ottimismo verso il futuro. Temi contenuti nel documentario a lui dedicato, “Il Capitalista” di Jacque Charmelot”, che dipinge la suae la sua carriera, fatta di incontri illustri. Ovviamente, non si è potuto non parlare anche di Silvio Berlusconi, di cui ha esaltato le doti di oratore: “Aveva una capacità comunicativa straordinaria. Si è inserito come portatore di speranza facendo leva sulla caduta ormai irreversibile di credibilità dei partiti dopo Tangentopoli. Non aveva un'idea del paese, aveva un'idea populista e di spettacolo. Persona simpatica ma. un gradasso”.