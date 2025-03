Dazi Usa Trump potrebbe annunciare un accordo domani per Messico e Canada Il premier canadese Trudeau | È una guerra commerciale

Leggi su Open.online

Donald«un compromesso» suicontro. Lo ha detto il segretario al Commercio americano Howard Lutnick, intervistato da Fox News. L’obiettivo del presidente USA, spiega, è quello di trovare una soluzione a dispetto di quello che è successo nelle ultime ore. Intanto diverse province canadesi hanno annunciato il bando degli alcolici provenienti dagli Stati Uniti in risposta aiimposti da. Cosa è successo Occhio per occhio, dente per dente: alle tariffe del 25% imposte dal presidente americano Donaldsui prodotti provenienti da, ildel Paese della foglia d’acero ha risposto con tariffe del 25%. Saranno colpiti prodotti per 155 miliardi di dollari, ha annunciato ilJustin: subito su 30 miliardi, entro 21 giorni sui restanti 125 miliardi.