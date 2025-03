Unlimitednews.it - Dazi, per il 58% degli italiani l’Ue deve trovare un’intesa con gli Usa

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente USA, Donald Trump, è passato dalle parole ai fatti confermando l’entrata in vigore deiper i prodotti provenienti da Canada e Messico e il raddoppio di quelli per i prodotti di provenienza cinese. Una situazione che ha scosso l’economia mondiale e colpito fortemente le borse europee.Oltre alle borse e alla finanza internazionale, a mostrare timore per questa situazione sono anche i singoli cittadini. Più di 1 italiano su 2 (il 55,9%), infatti, si dichiara preoccupato daiintrodotti da Trump, in quanto si pensa possano incidere sulla propria economia familiare. Quasi il 60% della popolazione italiana, in questo scenario, ritiene quindi necessario, da parte dell’Europa, intervenire su questicercando di raggiungere un accordo con l’amministrazione statunitense.